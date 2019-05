Governo: Cdm alle 16, all’odg sicurezza bis e dl famiglia (2)

(AdnKronos) - All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi figurano anche "intese concernenti l'autonomia differenziata". Tra i punti, anche un disegno di legge in materia di spese di Giustizia, un disegno di legge che riforma la magistratura onoraria, un decreto legislativo sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e tre decreti del Presidente della Repubblica relativi a riordino dell'amministrazione della Pubblica sicurezza. E ancora, regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente; approvazione del nuovo statuto dell'Associazione dei cristiano ortodossi in Italia.