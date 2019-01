Governo: condanne Lega per ‘spese pazze’ agitano M5S, ‘venduta l’anima’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Ma il fuoco cova sotto la cenere. Se il viceministro Edoardo Rixi - imputato, assieme ad altri 19 ex consiglieri di diversi partiti, in un processo a Genova sempre sulle cosiddette spese pazze- dovesse essere condannato, "non ci si potrà più voltare dall'altra parte", fa notare un parlamentare. E se i più dissimulano il malcontento, celandosi dietro l'anonimato, c'è chi non nasconde la propria inquietudine riguardo all'alleanza con la Lega: stasera la senatrice 'dissidente' Elena Fattori - sulla quale pende il provvedimento disciplinare dei probiviri - sarà a Genzano per un dibattito sul decreto sicurezza voluto dall'Anpi. "Tra poco - commenta un big M5S del governo - Fattori sarà libera di fare ciò che vuole, accanto a De Falco", il capitano di fregata espulso dal Movimento. Ma con i numeri risicati della maggioranza a Palazzo Madama c'è chi assicura che sarà davvero difficile veder spuntare nuovi 'cartellini rossi' per i senatori grillini.