Governo: continua gelo Di Maio-Salvini, nessun chiarimento in Cdm**

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Continua il gelo tra i due vicepremier, Luigi Di Maio da una parte, Matteo Salvini dall'altra. Tra i due un muro di silenzio, che è rimasto in piedi anche stasera durante il Cdm in corso: al momento non c'è stato nessun chiarimento né faccia a faccia tra i due, a quanto apprende l'Adnkronos. I due non si parlano dal giorno in cui è scoppiato il caso Siri -il 18 aprile scorso- e Di Maio ha chiesto pubblicamente un passo indietro del sottosegretario leghista messo fuori dal governo l'8 maggio scorso.