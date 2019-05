Governo: Di Maio a Salvini, ‘Grillo scherza, nessun attacco contro di te’

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Voglio dire all'amico Salvini: 'non c'è nessun attacco nei tuoi confronti, Grillo lo conosciamo... Ironizza su di me, su di te, non c'è da prenderla sul personale, però mettiamo fuori chi sbaglia'". Lo dice Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, tornando a chiedere al leader della Lega di mettere fuori il sindaco di Legnano finito ai domiciliari.