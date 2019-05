Governo: Di Maio, ‘bugia che M5S blocca infrastrutture, orgoglioso di Toninelli’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Il ministero guidato da Toninelli è un ministero crocevia dei tanti valori che incarna il M5S ma non posso sopportare che a noi venga rivolta l'accusa di aver bloccato le infrastrutture, poi quando chiedi l'elenco non ti sanno fare un solo nome di infrastruttura bloccata". Così Luigi Di Maio, presentando i risultati del M5S in questi 10 mesi di governo. "Tu devi essere orgoglioso, Danilo, dei risultati che hai portato a casa - dice dunque il vicepremier rivolto a Toninelli - dopo Autostrade", per via "del ponte Morandi ti hanno massacrato, ma tu devi essere orgoglioso dei risultati che hai portato a casa".