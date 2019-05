Governo: Di Maio, ‘deve durare altri 4 anni’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "C'è chi dice che, finito il reddito di cittadinanza, il Movimento ha esaurito sua funzione. Macché". Lo dice Luigi Di Maio a Campobasso. "Il 26 maggio si vota per le europee e questo governo deve durare altri 4 anni. Non è che quando qualcosa non mi va bene, sto mettendo in discussione il governo ma sto facendo quello che mi avete chiesto".