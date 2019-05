Governo: Di Maio, ‘Lega polarizza scontro ideologico’

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Mi dispiace ma gli amici della Lega stanno polarizzando questo scontro" tra fascismo e antifascismo. Così "si parla di scontro ideologico invece delle cose da fare". Lo dice Luigi Di Maio a Quarta Repubblica. "Non è un problema personale con Salvini, è lui che l'ha presa sul personale su Siri. Io sono leale sulle cose scritte nel contratto ma è mio dovere contrastare parole che stanno diventando troppo tese, non con dei moniti ma col dire: abbassiamo i toni", aggiunge. "A me dispiace che si discuta solo di fascisti e antifascisti mentre dovremmo parlare di cose da fare".