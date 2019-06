Governo: Di Maio, ‘noi leali ma stop attacchi a ministri M5S’

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Ci sono due cose importanti dal punto di vista umano" per portare avanti il dialogo con la Lega e la 'vita' del governo: "chiedo finiscano gli attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle, rispettando il lavoro di ognuno e, siccome nel contratto c'è ancora tantissimo da fare, non è certamente il momento per proporre temi divisivi mai condivisi fuori dal contratto". E' quanto mette nero su bianco Luigi Di Maio, rispondendo all'appello alle due forze di maggioranza fatto dal premier Giuseppe Conte.