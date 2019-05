Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Quest'anno non è arrivata la recessione, non è arrivata la pioggia di meteoriti che molti dicevano non è arrivata". Ad affermarlo è il vicepremier, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento a Pescara. "Siamo sempre quelli che fanno parlare i fatti mentre ci massacrano con stime che non sono mai quelle. Abbiamo ottenuti dei risultati ma c'è una mare di cose da fare", sottolinea Di Maio.