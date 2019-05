Governo: Di Maio, ‘parole studentessa ci ricordano nostre responsabilità’

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Quelle parole ci ricordano la responsabilità che abbiamo come ministri e rappresentanti delle istituzioni ogni giorno, sono parole da tenere sempre in considerazione". Così Luigi Di Maio commenta le parole della studentessa che oggi in aula, durante il ricordo dellle vittime del terrorismo ha detto che oggi i "valori della democrazia vengono messi in discussione anche da rappresentanti del governo".