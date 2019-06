Governo: Di Maio, ‘tanto da fare e contratto da rispettare, subito al lavoro’

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, in risposta al discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.