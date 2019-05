Governo: dimissioni Tofalo a Di Maio, sottosegretario verso addio

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Angelo Tofalo ieri, nel corso dell'assemblea congiunta degli eletti M5S, ha rimesso il mandato da sottosegretario alla Difesa nelle mani di Luigi Di Maio. Non solo. Sempre a quanto apprende l'Adnkronos, i vertici del Movimento sarebbero favorevoli ad accettare le dimissioni da sottosegretario. A questo punto, il parlamentare campano sarebbe a un passo dall'uscita dal governo. Tofalo, raccontano, anche in assemblea avrebbe dato voce al proprio "disagio" all'interno del dicastero della Difesa. Un disagio che ha esternato anche sui social, in un lungo post in cui ha riservato delle stoccate alla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Un attacco, il suo, 'stoppato' dal M5S. ?Le dichiarazioni pubbliche diffuse dal sottosegretario Tofalo nei confronti del ministro Trenta - commentavano oggi alte fonti del Movimento - sono molto gravi e tutto il M5S ne prende le distanze. Si tratta di una iniziativa personale del sottosegretario?.