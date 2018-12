Governo: fonti Chigi, rimpasto non è all’odg, ipotesi inesistente

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il rimpasto di governo "non è all'ordine del giorno ed è un'ipotesi inesistente". Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi, facendo notare che nel corso della conferenza stampa di fine anno il premier, rispondendo alle domande su eventuali rimpasti nell'esecutivo, ha "chiaramente affermato che 'se e quando si porrà il problema lo valuteremo, ma siamo al periodo ipotetico del terzo, quarto o quinto grado'. Un'espressione che non lascia spazio a troppe interpretazioni, disegnando come del tutto irrealistica la prospettiva di modifiche nell'assetto dell'esecutivo", sottolineano le stesse fonti.