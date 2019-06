Governo: Fraccaro, ‘c’è chi vuole crisi per non tagliare parlamentari’

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Dobbiamo portare avanti gli impegni assunti. Penso al taglio di 345 parlamentari, ormai al giro di boa: non si era mai arrivati così vicini ad approvare una riforma tanto consistente. Se qualcuno vuol far cadere il governo è evidente che non vuole il taglio dei parlamentari. Mi auguro non sia così". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro.