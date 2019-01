Governo: Gentiloni, ‘dicono boom come in palcoscenico ma c’è gelata economia’

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "La politica da parte degli esponenti di punta del governo è considerata un palcoscenico in cui esibire proposte irrealistiche: ieri ho sentito parlare addirittura di un boom economico imminente, la realtà invece è una realtà di difficoltà, di tasse che aumentano e di grande preoccupazione. L'Italia non può permettersi troppo a lungo un governo così irresponsabile". Lo dice Paolo Gentiloni, intervenuto a Roma, a largo Argentina, ad uno dei banchetti allestiti dal Pd per protestare contro la manovra. Una manifestazione organizzata oggi "in millecinquecento-duemila piazze diverse in Italia", con la quale, sottolinea l'ex premier, "il Partito democratico prosegue l'iniziativa per denunciare i rischi di questa situazione economica e della manovra del governo. Ci sarebbe in questo momento grande bisogno di serietà, di unità, perché tutti vediamo che purtroppo una gelata nell'economia italiana si sta profilando, favorita anche dal rallentamento europeo, ma onestamente determinata in modo significativo dalla irresponsabilità a cui abbiamo assistito in questi mesi".