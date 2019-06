Governo: Giorgetti, ‘d’accordo con Conte, ha detto mie stesse cose’

Palermo, 4 giu. - (AdnKronos) - "Oggi scherzavamo con Conte, ha detto le stesse cose che ho detto io tre settimane fa e, quindi, sono assolutamente convinto dalle sue parole. Poi tre settimane fa sembrava che io volessi chissà cosa quando ho detto che così non si poteva andare avanti. Ieri mi sembra che Conte abbia detto la stessa cosa, quindi non posso che essere d'accordo con lui". A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un convegno a Villa Magnisi a un convegno organizzato dalla Fondazione Bellisario delegazione Sicilia, dall'Ordine dei Medici e dalla Federazione Scherma, per parlare di professionismo nello sport 'al femminile', insieme alle due protagoniste, le olimpioniche Valentina Vezzali e Bebe Vio.