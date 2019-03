Governo: Landini, ‘autoreferenziale, pensa a disintermediazione’

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - Il Governo sembra continuare "in una sorta di autoreferenzialità": "Del resto, non si consultano con nessuno , nemmeno con il Parlamento che è stato del tutto bypassato in occasione della legge di stabilità. Che resta una legge sbagliata e del tutto inadatta a far cambiare verso alla crescita economica". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. "Il Governo pensa alla disintermediazione sociale come hanno fatto anche altri governi che non mi pare abbiamo lasciato un grande ricordo. Discutere e trattare con il sindacato è utile perchè la complessità dei temi è tale che occorrono interlocutori in grado di comprendere i problemi, le conseguenze delle scelte sulla vita vera". "La manifestazione del 9 febbraio ha avuto una partecipazione che ci ha stupito nella sua inimmaginabile ampiezza. C'è grande voglia di partecipare e di dire che bisogna cambiare strada. Noi - assicura Landini - insistiamo. Il 15 marzo è previsto uno sciopero degli edili. E' un settore bloccato da una stasi drammatica. tutti i cantieri sono fermi per colpa delle incertezze del governo sulle infrastrutture. Non c'è un indirizzo strategico".