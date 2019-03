Governo: mancato taglio accise, Salvini nel mirino di Twitter

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - L'hasthag 'accise' scala la trend topic di Twitter fino a piazzarsi al secondo posto dei vocaboli più gettonati. A spingerlo i detrattori di Matteo Salvini, che lamentano il mancato taglio delle accise sulla benzina sbandierato in campagna elettorale dalla Lega. A 'cinguettare' contro la mancata promessa -almeno tale fino ad oggi- anche l'alleata di coalizione, ma certo non di governo, Mara Carfagna, che in un tweet al vetriolo scrive: "è evidente che se decidi di stare al governo con chi butta dalla finestra i miliardi degli italiani per finanziare misure elettorali, le accise le tagli nel duemilacredici". La campagna contro la mancata sforbiciata è partita questa mattina da hub twitter ed alcune associazioni di categoria. A spingerla anche i deputati dem, ovviamente, tra post e ritweet. E con tutta l'ironia del caso. "Stamattina è arrivato Godot e ha detto che per le accise ancora niente", scrive un utente, Filippo Cirino. "ACCISE ! Salute! È già stato detto?", gli fa eco Dani. Mentre qualcuno la racconta in prosa: "E sulle accise promise, promise che prima o poi le avrebbe recise, dopo aver vinto al voto in Molise, E lo portarono fin in corte d'assise, Ma sulle accise Non si decise, ad una ad una cambiò le divise, rise, sorrise e a volo d'angelo, infine si uccise. Accise".