Governo: Mattarella vede Di Maio, Capo Stato chiede chiarezza/Adnkronos

Roma, 4 giu. (AdnKronos) (di Sergio Amici) - Ore febbrili lungo la direttrice Quirinale-governo, per capire come evolverà la situazione all'interno della maggioranza gialloverde. Dopo l'appello di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa mattina è salito al Colle il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al di là dei confronti istituzionali che hanno accompagnato le dichiarazioni del premier, è probabile che, dopo aver ascoltato quali siano in questa fase gli orientamenti del leader M5S, il Capo dello Stato gli abbia ribadito la necessità di compiere scelte chiare, per evitare il protrarsi di un'incertezza, tanto più pericolosa in una fase in cui è in corso una delicata interlocuzione tra Italia ed Unione europea.