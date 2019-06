Governo: Mattarella vede Di Maio, Capo Stato chiede chiarezza/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - No quindi ad un prolungato tira e molla che produrrebbe gravi conseguenze sulla stabilità del quadro economico-finanziario, con inevitabili ricadute negative per famiglie ed imprese. E' chiaro che il Capo dello Stato non intende interferire nelle scelte che vorranno compiere le forze politiche (proseguire con gli attuali assetti di governo, eventuale rimpasto, rottura della coalizione con assai probabile sbocco elettorale), né preferisce o auspica soluzioni. La sua unica preoccupazione è garantire che ogni passaggio avvenga nel rispetto della Costituzione e delle prerogative di tutti i soggetti in campo (Presidente della Repubblica, Parlamento, partiti) e in un arco temporale che permetta scelte chiare e passaggi non traumatici, che rischierebbero di compromettere in maniera seria la situazione economica del Paese. A M5S e Lega decidere se e come proseguire il loro rapporto, tenendo conto di questa linea di indirizzo del Capo dello Stato.