Governo: Meloni, ‘fine si avvicina e poi elezioni, noi pronti per crescere’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Io continuo a pensare che quando sarà la fine di questo governo - e a questo punto mi pare che cominci ad avvicinarsi - la soluzione migliore sia sempre chiedere a i cittadini che cosa vogliono fare con delle elezioni. Non sono mai stata una grande sostenitrice dei governi che si reggono sulle spalle dei voltagabbana?. Lo dice Giorgia Meloni, in un'intervista a Povera Patria su Rai2, rispondendo a chi le chiede se Fdi entrerà nel governo nel caso in cui il M5S dovesse spaccarsi. ?Comunque vedremo - aggiunge - non sono decisioni che competono me". "Siamo pronti per crescere", risponde poi Meloni riguardo all'ipotesi che Fdi possa sorpassare Forza Italia.