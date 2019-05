Governo: Misiani (Pd), su striscione Brembate interrogazione in Senato

Milano, 13 (AdnKronos) - "La rimozione a Brembate di un innocuo striscione di protesta contro il leader della Lega Salvini è un atto sbagliato e un segnale preoccupante. La libertà di espressione va sempre rispettata e tutelata. Unico limite è che non si traduca in iniziative gravemente offensive e diffamatorie. Cosa che non si può certo dire per lo striscione di Brembate. Chiederemo al governo in Senato con un'interrogazione chiarimenti sull'accaduto". Lo afferma il senatore del Pd, Antonio Misiani. "Vogliamo sapere se il ministro Salvini fosse a conoscenza dell'intervento, se sussistevano reali ragioni di ordine pubblico che giustificassero la richiesta della Questura ai vigili del fuoco e se siano stati assunti dal ministro provvedimenti affinché quanto accaduto non rappresenti un attacco ai diritti di libertà ed espressione del pensiero sanciti dalla nostra Costituzione", sottolinea Misiani.