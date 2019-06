Governo: Musumeci, ‘voto anticipato? Speriamo, non escludo patto federativo’

Palermo, 6 giu. (Adnkronos) - "Se si dovesse votare, come tutti speriamo, in autunno bisognerà accelerare il processo decisionale. Se non si dovesse arrivare a un nuovo soggetto politico, perché non se ne vede la necessità o perché non ci sono le condizioni per farlo, noi vorremo essere protagonisti e presenti alle elezioni politiche e saranno gli organi del nostro movimento (DiventeràBellissima ndr) a decidere se promuovere un patto federativo nazionale con un soggetto politico già esistente". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha risposto alle domande dei cronisti in merito alla collocazione del suo movimento DiventeràBellissima nel caso in cui si voti in autunno e non ci sia il tempo per far vita a un nuovo soggetto politico moderato. Sull'eventuale scelta dell'alleato, Musumeci ha aggiunto: "Si sceglie l'alleato più vicino alle proprie idee. Lega, Forza Italia e Fdi sono soci di questo centrodestra. La Lega è socio fondatore del centrodestra dal 1994, ha governato per tanti anni l'Italia insieme alla coalizione di governo. Ecco perché mi sembra assolutamente assurda l'attuale collocazione della destra, non il ritorno a una coalizione di centrodestra. Noi - conclude- siamo una costola di questo coalizione".