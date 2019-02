Governo: Orsi da Conte a P. Chigi per Fondazione Pellegrini

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - L'ex ad di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, è stato nel pomeriggio a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Giuseppe Conte. Ai cronisti che gli chiedevano lumi sulla sua visita, Orsi ha tagliato corto dicendo che era lì per la fondazione Pellegrini, come fonti di governo confermano. Orsi, dal 2011 al 2013 ad e presidente di Finmeccanica e dal 2004 al 2011 amministratore delegato di AgustaWestland, è stato assolto un anno fa dalla terza corte di Appello di Milano nel processo che lo vedeva imputato, insieme a Bruno Spagnolini, per corruzione internazionale e false fatturazioni in merito al presunto pagamento di una tangente in india.