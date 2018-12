Governo: Pizzarotti, non avrei mai fatto accordo con Lega

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Io non avrei mai, mai, fatto un accordo con la Lega per andare al governo". E' tranchant il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S e ora presidente di Italia in Comune, nel suo giudizio su Luigi Di Maio: "la sua - dice in un'intervista all'Adnkronos - è una lotta personale per restare a galla". Ma il primo cittadino ducale è durissimo con l'intera galassia grillina. Alla quale rimprovera "il silenzio vigente: da l'idea della bassa qualità della classe politica che alimenta le file del M5S, come della Lega. Ma la Lega - osserva - è sempre stato un partito senza voci critiche, il partito del 'va bene tutto', a parte qualche screzio con Maroni".