Governo: Pizzarotti, non avrei mai fatto accordo con Lega (2)

(AdnKronos) - Nel Movimento invece "la grande coscienza si è infranta" non tanto "per la voglia di governare ma per l'insipienza di non saper fare nulla nella vita e aver trovato un posto al sole che fa comodo a tutti. Citerei la situazione assurda, senza entrare nel merito, della parlamentare sarda", Mara Lapia, e della storia dell'aggressione in un supermercato. "Senza entrare nel merito della vicenda - dice Pizzarotti - c'è quel 'voi non sapete chi sono io' che determina bene una trasformazione irreversibile del Movimento", passato dal "fare le pulci a tutto al mutare la fiducia sempre, senza nemmeno la possibilità di poter vedere i decreti in commissione. Una parabola discendente piuttosto evidente, tranne per i cittadini che sembrano non accorgersene. Almeno per ora". persone le valutiamo sulle competenze, non sull'uno vale uno e l'uno vale l'altro. valutiamo le competenze, ma se guardano a noi pensando 'ecco torna il vero Movimento' hanno sbagliato indirizzo. guardato con occhi amministratore disincantato è infattibile irreale irrealizzabile. non a caso loro stanno facendo il contrario".