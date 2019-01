Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Quella scheda gli scienziati per le loro idee. L'altro sostiene chi in Francia picchia i poliziotti e usa violenza contro le Istituzioni. Non è folclore: 1miliardo e 700milioni nel 2018 in più per lo spread. Il populismo costa. E alla fine il conto lo pagano gli italiani". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.