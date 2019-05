Governo: Salvini, ‘M5S no competitor, spero da oggi stop polemiche’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "L'accoppiata Lega-M5S supera il 50 per cento, un caso unico perché le forze al governo vengono punite ovunque". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Io guardo agli avversari. Gli alleati non sono miei competitor, infatti non ho mai risposto alle polemiche che spero da oggi finiscano".