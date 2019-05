Governo: Salvini, ‘non spero elezioni ma stop barricate M5S’

Roma, 29 (AdnKronos) - "Ho detto al presidente Conte bisogna fare bene e fare in fretta. Mi rifiuto di prendere come parametro di governo le ultime settimane passate a litigare, polemizzare, bloccare, insultare. Quella è una parentesi infelice dettata dalla campagna elettorale. Se poi nei Cinquestelle prevalesse la linea della barricata e del no ad ogni costo, valuteremo". Lo dice il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dopo aver riunito i Gruppi parlamentari. "Non voglio fare forzature, vogliamo lavorare per quattro anni -prosegue il vicepremier- maggioranze con gli Scilipoti o i cambia bandiera di turno non ne faccio, la maggioranza se c'è è questa. Per me c'è, poi non commento le scelte degli altri partiti, mi rifiuto di pensare di andare a raccattare tre senatori qui, dieci deputati là, non ci penso neanche". Quindi in caso di caduta del governo l'unica strada sarebbe quella di nuove elezioni: "non me lo auguro -afferma Salvini- teoricamente dovrei lavorare per questo, perché uno dice raddoppio i voti e raddoppio i parlamentari. Io vorrei continuare a lavorare come abbiamo fatto nei primi nove mesi, bene, con questo governo. Certo, se dovesse trascinarsi l'ultima parentesi delle ultime settimane, no".