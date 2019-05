Governo: Salvini, ‘non tirerò a campare’**

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "L'unica cosa che non farò è tirare a campare, se ho l'impressione che mi si fa perdere tempo non sto a qua a scaldare la poltrona e a perdere tempo. Sicuramente mi aspetto dai Cinquestelle una posizione ragionevole e costruttiva come nei primi nove mesi di governo. Con questo governo se si lavora vado avanti quattro anni. Se il clima torna normale lo vediamo subito, sono fiducioso, se si torna con l'insulto, con la polemica allora non vale la pena far perdere tempo agli italiani. Sono fiducioso". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro'.