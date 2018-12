Governo: sondaggio Quorum per Sky, 61% non soddisfatto da esecutivo (2)

(AdnKronos) - In merito al rapporto con l'Europa, nel sondaggio Quorum/Youtrend per Sky, "per l'81,9% l'Italia starebbe peggio fuori dalla moneta unica, un dato che, seppur in percentuale più bassa, si riscontra anche nell'elettorato gialloverde (l'Italia starebbe peggio fuori dall'Euro per il 65,6% degli elettori della Lega e per il 64,9% degli elettori del Movimento). Agli intervistati è stato chiesto anche se, al di là delle dichiarazioni ufficiali, secondo loro la Lega vorrebbe uscire dalla moneta unica: per il 56,3% degli intervistati la risposta è no. Un dato che è ancora più netto tra gli elettori leghisti, dove il 63,8% ritiene che la Lega non intenda lasciare l'Euro". "Il sondaggio ha rilevato infine le intenzioni di voto degli elettori: se si votasse oggi in testa ci sarebbe il partito degli indecisi, con il 38% degli intervistati che non saprebbe per chi votare o non intende farlo. Tra il 62% del campione che esprime una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 31,8%, seguito da M5S al 28%. Segue con distacco il Pd, che si attesta nelle intenzioni di voto al 16,8%, poi Forza Italia, che secondo il sondaggio arriverebbe al 9,8%, Fdi con il 4,9% e +Europa al 2,1%. Il 6,6% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti".