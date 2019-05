Governo: Zingaretti, ‘non durerà molto, Pd per il voto’**

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Io credo che non durerà molto nelle forme come lo abbiamo conosciuto". Lo dice Nicola Zingaretti a Porta a Porta a proposito della tenuta del governo. Questo governo farà la manovra economica? "Questo dipende da diversi fattori, intanto abbiamo un presidente del Consiglio che riceverà ordini da Salvini che è il vero premier ma ha una maggioranza parlamentare dei 5 Stelle". E se il governo andrà in crisi per il segretario Pd la strada è quella del voto: nessuna alleanza con i 5 Stelle? "Nessuna, confermo".