Gp Italia, trionfa Petrucci. Rossi cade e si ritira

Scarperia, 2 giu. - (AdnKronos) - Danilo Petrucci trionfa nel Gp d'Italia nella classe MotoGp, conquistando il primo successo della carriera. Il ternano della Ducati si impone dopo uno splendido duello fatto di sorpassi e controsorpassi con lo spagnolo della Honda Marc Marquez e con il compagno di squadra Andrea Dovizioso, che salgono con lui sul podio. Quarto posto per lo spagnolo della Suzuki, Alex Rins, che si lascia alle spalle il giapponese della Honda Takaaki Nakagami, il connazionale Maverick Vinales con la migliore delle Yamaha e Michele Pirro, settimo con l'altra moto di Borgo Panigale. Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, scivolato senza conseguenze, con la sua Yamaha, all'ottavo giro quando era nelle retrovie della gara. Marquez consolida la leadership della classifica del mondiale dove guida con 115 punti, 12 in più di Dovizioso e 27 di Rins.