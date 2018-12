Gran Galà Orazio Zaccà: sport, cultura e solidarietà

Oggi, giovedì, 20 dicembre, giorno in cui al Metropolitan di Catania avrà luogo il Gran Galà Orazio Zaccà, giunto quest’anno alla quarta edizione, sotto l’altro patrocinio della Polizia di Stato e dell’Università degli Studi di Catania. I temi ispiratori son sempre quelli cari al compianto imprenditore catanese: sport, cultura e solidarietà. E ancora una volta, la serata sarà brillantemente condotta da Salvo La Rosa.

Primo a salire sul palco per l’esecuzione del “Canto degli Italiani” sarà il Coro della sezione catanese dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato.

Sarà poi la volta dell’orchestra “Italian Ensemble” composta da professori d’orchestra del Massimo Bellini, i quali, dopo l’esordio di Londra nel 2008, hanno ormai raggiunto la notorietà internazionale.

Coordinato da Luigi De Giorgii (viola), l’”Italian Ensemble” è formato da Alessio Nicosia e Salvo Domina (violini), Vadim Pavlov (violoncello), Davide Galaverna (contrabasso e fisarmonica) e Adriano Murania (violino, chitarra e mandolino).

Durante lo spettacolo, saranno consegnati i premi ai vincitori del 4° Memorial Orazio Zaccà dedicato ai “Caduti in divisa”, nonché il premio “Costanza e Dedizione”.

Quest’ultimo riconoscimento, istituito dall’associazione Azzurri di Valore, verrà assegnato a quattro personalità che, nell’ambito delle rispettive professioni, rappresentano delle autentiche eccellenze, e precisamente al Prof. Napoleone Ferrara, della University of California, di origine catanese, che per le sue ricerche nel settore della oncologia oftalmica è stato candidato al Nobel 2018, alla giornalista e saggista Liesl Bradner, notissima in Sicilia per la sua eccellente opera di divulgazione del ruolo di Phil Stern durante lo sbarco alleato sulle coste isolane, a Sara Doris, presidente della Fondazione Mediolanum, per il forte sostegno dato a numerose iniziative benefiche, alla promessa del bel canto, il tenore siciliano Lorenzo Licitra, vincitore dell’edizione 2017 di X-Factor.

I partner importanti e graditissimi sono la Camera di Commercio, la Croce Rossa di Catania, le Sezioni etnee dell’UNUCI, dell’ANPS, dell’ANC, dell’ANFI, dell’ANVVF, i Club Service Rotary, Lions, Kiwanis, Confcomercio, l’Ancri ed Elsa.

La solidarietà quest’anno è stata rivolta al progetto della Fondazione Face 3D, la quale ha per oggetto il sostegno e lo sviluppo delle tecniche 3D applicate alla chirurgia maxillo-facciale per la ricostruzione dei volti compromessi da malformazioni congenite, tumori e traumi. In particolare, i fondi raccolti saranno destinati al supporto del polo d’eccellenza creato nella nostra città.

Quest’anno, per celebrare l’evento, è stato istituito un annullo filatelico. Pertanto, all’interno del teatro, Poste Italiane ha allestito un desk dove sarà possibile richiedere la cartolina con l’annullo filatelico e per concludere in dolcezza, al Gran Galà Orazio Zacca, sarà presente anche l’Antica Dolceria Peppe Rizza da sempre sensibile alle azioni benefiche. Particolarità dell’Antica Dolceria i Cigni di Bellini, deliziose praline al cioccolato di Modica create da Peppe Rizza insieme a Luigi De Giorgi che rendono omaggio al compositore catanese Vincenzo Bellini con un mix raffinato di musica, odori e sapori.

Il ricavato della vendita dei prodotti e della serata andrà in beneficienza pro Fondazione Face3D che opera nella Chirurgia Maxillo-Facciale anche a Catania.