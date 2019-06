Gran Sasso: Toninelli, ‘scongiurata chiusura traforo’

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Qualche settimana fa si è paventata la chiusura del Traforo del Gran Sasso. Sarebbe stata una tragedia in termini di trasporti, di comunicazioni e avrebbe isolato una comunità: non abbiamo permesso che ciò accadesse". Così in un video su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo l'ok al Senato allo Sblocca Cantieri. "Stiamo facendo di tutto per mettere in sicurezza la struttura geologica e le falde della zona", aggiunge, sempre nel video, l'esponente del Movimento 5 Stelle, Mauro Coltorti.