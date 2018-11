Grande Guerra: Ciambetti, a Villa Giusti firmata dichiarazione ‘Veneto terra di pace’ (2)

(AdnKronos) - Il primo firmatario e relatore in aula consiliare della Proposta di Legge ?Veneto terra di pace', il consigliere regionale Claudio Sinigaglia (PD): ? Oggi viene firmata dalle principali istituzioni del Veneto e dal mondo dell'associazionismo la dichiarazione ?Veneto terra di pace', concludendo così, in modo non solo simbolico, le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra che dal 2015 a oggi sono state portate avanti. Qui, a Villa Giusti, cento anni fa fu siglato l'Armistizio che pose fine al conflitto con l'impero Austro Ungarico. Da allora, abbiamo avuto ancora anni di guerra, fino al Secondo Conflitto Mondiale, ma poi settanta anni di pace. La dichiarazione ?Veneto terra di pace' serve a costruire ogni giorno la pace, il dialogo tra i popoli, il dialogo inter religioso, la collaborazione tra le genti e il riconoscimento delle principali istituzioni internazionali (ricorrono 70 anni anche dalla dichiarazione ONU dei diritti internazionali)". "La dichiarazione ?Veneto terra di pace' impegna i diversi soggetti presenti in Veneto, istituzionali e non, a costruire i presupposti per una pace duratura, edificando ponti, progetti di cooperazione internazionale e di giustizia sociale, portando avanti ciò che il Veneto sta già facendo, come la tutela dei minori e delle donne contro ogni forma di violenza, per favorire la crescita reciproca e il progresso della società, nel segno della fratellanza e della pace?, ha concluso.