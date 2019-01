Gravina entra sistema dell’anagrafe nazionale

Il Comune di Gravina di Catania è tra le prime amministrazioni della provincia a entrare a far parte del sistema dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). La procedura si è conclusa con la definitiva migrazione del database locale in quello del Dipartimento della Funzione pubblica: «Grazie al lavoro svolto dal nostro Centro elaborazione dati in collaborazione con l’Ufficio anagrafe siamo riusciti a completare l’iter prima del termine previsto – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso– così da poter ottenere il contributo economico previsto per il recupero dei costi sostenuti. Ringrazio quindi il 2° e il 5° servizio per l’impegno che ci ha permesso di raggiungere questo risultato».

«Il lavoro preparatorio ha richiesto degli interventi di correzione e scrematura di molti dati per renderli uniformi e compatibili con le regole prescritte dal piano nazionale – ha spiegato l’assessore Salvo Santonocito con delega all’anagrafe e allo stato civile – sono stati inoltre riordinati i dati riferiti ai cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari, i quali presentavano dati inesatti e discordanti. Con l’entrata a regime del nuovo sistema sarà possibile richiedere alcuni servizi, per esempio il rilascio di certificati, anche presso altri Comuni, a patto che siano già inseriti in nel sistema nazionale».