Gruppo Cap: nel Milanese al via primo cantiere sostenibile

Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Sono iniziati oggi e proseguiranno fino alla fine di ottobre a Magnago, in provincia di Milano, i lavori per il primo cantiere sostenibile di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, affidati all'azienda Sia, all'interno dell'accordo quadro 2018/2021. Si tratta di un progetto da oltre 200mila euro per la posa di circa 250 metri di nuove tubazioni. ?Resilienza, è questa la parola giusta per comprendere il nostro approccio verso il territorio di Magnago e di tutti i comuni della Città metropolitana", commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. "L'abbiamo messo nero su bianco nel nostro primo piano di sostenibilità che guarda al 2033 e che mira a fare dell'economia circolare il nostro modello di riferimento per minimizzare l'impatto ambientale e lo spreco di una risorsa essenziale come l'acqua, creando valore dalle materie di scarto?. La realizzazione della nuova rete fognaria riguarda via Ada Negri, via Novara e via Fratelli Bandiera. La scelta di Gruppo Ca e di Sia è quella puntare sulla sostenibilità: il cantiere, per un costo previsto di 222mila euro, prevede una serie di accorgimenti, modalità di lavoro e impiego di materiali che consentano la riduzione delle emissioni e il totale rispetto del territorio, anche in chiave di economia circolare.