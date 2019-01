Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Io non sono tra quelli che pensano che il congresso significhi chiudersi in una bolla. Noi stiamo mobilitando le persone e cercando di costruire un'alternativa. Sabato scorso nelle piazza a dire no alle politiche del governo. La nostra mozione parla ovviamente del Pd ma parla anche di vita reale. E un congresso fatto all'altezza dei bisogni degli italiani rafforza il Pd". Lo ha detto Maurizio Martina in diretta Fb dal circolo Pd Portuense di Roma. "Io penso che, diversamente da altre proposte di amici e compagni, che non abbiamo sbagliato in questi anni. Io sono stato ministro, sono orgoglioso del lavoro fatto e proprio per questo voglio discutere i nostri limiti e non mi accontento di dire 'hanno sbagliato italiani il 4 marzo", questo è un errore. Non riesco ad appassionarmi a chi dice 'hanno sbagliato gli italiani' e chi dice 'azzerare tutto e ripartire daccapo'. Un grande partito ragiona su cosa ha funzionato e cosa no e discute". "Se salta il Pd salta un pezzo fondamentale della qualità democratica del paese e salta un pezzo fondamentale dell'alternativa a questa destra pericolosa. Dalla tenuta e dal rilancio del Pd passa la questione fondamentale dell'alternativa a questa destra. Guai a pensare che un big bang del Pd generi una prospettiva salvifica e un'alternativa piu' forte".