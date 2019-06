Ian McEwan svela a Taobuk il suo nuovo libro

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Si intitola 'Machines like me' il nuovo libro di Ian McEwan, e l'autore ne ha parlato, per la prima volta in Italia, ieri sera, a Taobuk, Il Book Festival di Taormina, durante un incontro sul desiderio. ?Adam, più intelligente del mio protagonista, è un robot. Lo regala alla madre ma poi finisce che la sua amata si innamori di questa macchina. L'intelligenza artificiale ci impone scelte e riflessioni morali perché irrompe nelle nostre vite, e ci impone scelte che non avevamo preso in considerazione. Stiamo vivendo un cambiamento civile?, ha detto McEwan. Amore, sesso, roba e un ménage a tre. Ingredienti che annunciano un lavoro letterario di fantascienza dove l'amore resta però un ingrediente centrale. Il libro è uscito a Pasqua in Inghilterra e uscirà in Italia dopo settembre. Il romanzo è ambientato negli anni Ottanta, ma si tratta di una distopia. Charlie, innamorato di Miranda, compra il robot delle meraviglie, Adam, che è bello, forte, intelligente. Il ménage à trois con robot è inevitabile. Insomma, un Frankenstein al contrario.