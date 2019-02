Iia: Fiom, presentate linee guida piano ma aumenta cassa (2)

(AdnKronos) - Il piano, rilevano, "prevede la realizzazione di 626 autobus nel 2019 di cui il 25% prodotto in Italia, 650 nel 2020 di cui il 60% e 700 nel 2021 di cui l'80% nel Paese. Il Governo sta procedendo nella direzione del polo pubblico attraverso un percorso di ricapitalizzazione dell'azienda anche se ancora non si è concluso. Il punto centrale per noi è che la maggioranza del capitale è costituito da Invitalia e Leonardo". La Fiom, sottolineano, "ha chiesto inoltre di investire nella progettazione per l'innovazione della produzione di autobus elettrici che non sono mai partiti. Serve un vero piano industriale con un cronoprogramma delle attività per far finalmente ripartire a pieno regime gli stabilimenti di Bologna e di Flumeri e per far tornare le persone al lavoro". Al termine dell'incontro, rilevano, "è stata raggiunta un'intesa per la cassa integrazione per tutto il 2019 per i 268 lavoratori di Flumeri. Mentre per Bologna l'azienda ha annunciato la volontà di aprire la discussione per la cassa integrazione ordinaria. Lo scenario è ancora caratterizzato da incertezze sul ritorno al lavoro di tutte le maestranze e riteniamo negativa la comunicazione di apertura della procedura di cassa ordinaria per lo stabilimento di Bologna".