Assunti i precari storici del Teatro Massimo Bellini

Sono entrati in servizio a tempo indeterminato i 32 precari storici del Teatro Massimo Bellini. Lo comunica la Regiobe precisando che questa mattina, nel foyer del teatro, hanno prestato giuramento di fedeltà alla pubblica amministrazione davanti al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all´assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina, all´assessore alla Cultura del Comune di Catania Barbara Mirabella, al commissario straordinario dell’Ente Daniela Lo Cascio e al sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano.

“Oggi è stato compiuto un atto di giustizia. Dopo quasi trent´anni – ha sottolineato il presidente Musumeci – il governo regionale ha messo fine, infatti, ad una situazione di incertezza e fragilità lavorativa che andava avanti da troppo tempo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Avevamo preso questo impegno già nel 2019 e oggi, grazie agli sforzi dell´assessore Messina, di tutta la giunta e del commissario dell´ente, possiamo gioire per questo risultato concreto in linea con il percorso che dovrà mirare in tempi brevi ad integrare la pianta organica del Teatro Massimo Bellini, condizione necessaria per promuovere il suo rilancio nazionale e internazionale. In questi quattro anni abbiamo stabilizzato oltre 9 mila precari in vari settori della pubblica amministrazione e continueremo a farlo laddove sarà possibile”.

“Dagli anni Novanta si parla della stabilizzazione delle maestranze del Bellini – ha aggiunto l´assessore Messina – e oggi possiamo dire di avere raggiunto un traguardo storico, di avere restituito dignità a questi lavoratori. Una vicenda che ho sempre avuto a cuore, la cui positiva soluzione per me è una forte emozione. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro in sinergia di tutti, del governo Musumeci, dei vertici del Teatro, dei lavoratori e dei sindacati, che si sono fidati di noi. E anche grazie ai parlamentari che in Assemblea regionale non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Oggi il Bellini è fuori dal guado, sappiamo che c´è ancora da fare, ma il giuramento dei nuovi dipendenti è il miglior viatico per il futuro che il tempio catanese della musica merita”.

“Questa giornata – ha aggiunto l´assessore Mirabella – è la conferma del valore delle professionalità presenti all´interno del Bellini, che adesso possono sentirsi definitivamente a casa. Ne avevamo cominciato a parlare col governo regionale qualche anno fa, di fronte a un teatro non in buona salute: adesso, grazie all´energia di tutti, un obiettivo che sembrava irraggiungibile è finalmente realtà”.