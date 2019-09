Musumeci a Confindustria, “promuova a Roma tavolo di governo”

“Noi abbiamo bisogno di un piano anticiclico, il divario tra Nord e Sud è così profondo che l’ordinaria amministrazione non potrà mai consentirci di recuperare la differenza. Io le chiedo formalmente di rendersi protagonista dell’istituzione presso il governo nazionale di un grande tavolo per il Mezzogiorno”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso dell’assemblea dei soci di Confindustria Catania, rivolgendosi al presidente nazionale degli industriali Vincenzo Boccia. “Un tavolo – ha osservato Musumeci – che decida un piano quinquennale o settennale, se si vuole, di interventi infrastrutturali, ma anche di regole previdenziali. Ma anche la capacità di alleggerire le imprese da questo sofisticato sistema di tortura fiscale. Un tavolo che per sette anni, con la regia del governo nazionale, metta la Sicilia e il Mezzogiorno nelle condizione di lavorare in deroga alle estenuanti norme comunitarie e nazionali”.