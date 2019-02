Il pane di Altamura Oropan premiato a Connext

Milano, 7 feb. - (AdnKronos) - Il pane di Altamura premiato a Milano. L'azienda barese Oropan si è aggiudicata il premio 'Imprese per l'Innovazione', assegnato da Confindustria a 12 aziende top che hanno investito in ricerca e innovazione. A ricevere il riconoscimento, al salone Connext di Milano, l'amministratore delegato della società, Lucia Forte: "Questo premio -dice all'Adnkronos- costituisce per noi un momento di autoanalisi e di valutazione circa l'innovazione implementata soprattutto alla cultura di impresa, oltre che di prodotti e processi". "Per noi -aggiunge- è stato un momento importante nel nostro percorso di innovazione e di crescita e i risultati conseguiti sono stati valutati da un team di autorevoli professionisti; per noi costituisce una nuova linfa per alimentare la cultura dell'innovazione e la ricerca dell'eccellenza, perseguita da anni, consacrando Oropan tra i più importanti player nel mondo industriale, nel settore dei prodotti da forno". Inoltre "costituisce elemento fondamentale e prioritario per essere riconosciuti dal mercato come innovatori nella tradizione". Il senso è nel pane stesso: "Si tratta -sottolinea Forte- di un prodotto naturale, altamente deperibile; noi abbiamo dimostrato che è possibile innovarlo. La cultura dell'innovazione pone cioè un'idea apparentemente utopica, mettendo in scena un difficile legame tra il pane tradizionale e un suo apparente antagonista, il progresso". Attraverso "il percorso di ricerca e innovazione condotto dalla Oropan si è consolidato un legame davvero forte che ha permesso di rendere sinonimi questi due contrari, creando un prodotto, frutto della tradizione, ottenuto con processi produttivi, tecnologie e know how organizzativo altamente innovativi".