Roma 27 gen. (AdnKronos) - Sconfitta per l'Inter in casa del Torino. All'Olimpico finisce 1-0. A decidere la partita è un colpo di testa di Armando Izzo al 35' del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri provano a reagire ma il pareggio non arriva. Sul finale l'Inter deve fare i conti anche con l'espulsione di Politano. Il risultato alla fine non cambia. I granata portano a casa tre punti fondamentali.