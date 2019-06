Il trionfo di Hamilton

Le Castellet, 23 giu. (AdnKronos) - Ottavo successo consecutivo in questa stagione su otto Gp per le Mercedes e sesto per Lewis Hamilton. Il campione britannico delle 'Frecce d'Argento' ha avuto vita facile nel Gp di Francia a Le Castellet. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha mantenuto sin dall'avvio la testa della gara e l'ha mantenuta con un ritmo incredibile per tutto il Gran Premio, chiudendo dopo i 53 giri, davanti al compagno di scuderia Valterri Bottas, per l'ennesima doppietta Mercedes. Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc che ha tentato fino alla linea del traguardo di beffare Bottas, in un finale importante, in un buon week-end del monegasco che sale sul podio precedendo la Red Bull di Max Verstappen, quarto, e la rossa del compagno di scuderia, Sebastian Vettel che nel finale mette comunque a segno il giro più veloce. E' la settima doppietta Mercedes negli otto gran premi disputati finora quest'anno. Per Hamilton è la vittoria numero 79 in carriera (6a quest'anno, 4a di fila, 2a nel GP di Francia). Grazie a questo successo il britannico sale a 187 punti, seguito a 151 da Bottas e a 111 da Leclerc. Buon sesto posto per la McLaren di Carlos Sainz, che precede la Renault di Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen ottavo con l'Afa Romeo, nono posto per Nico Hulkenberg, e decimo per Lando Norris. Chiude 16esimo l'italiano Antonio Giovinazzi. HAMILTON -"Un capolavoro è la prima parola che mi viene in mente" ha detto subito dopo la gara il campione britannico. "E' stato un grande weekend. E' una sfida continua cercare di spingersi oltre il limite e padroneggiare completamente questa vettura. Stiamo facendo insieme la storia, ringrazio tutti i ragazzi del team", ha aggiunto il pilota della Mercedes. LECLERC - "Ho dato tutto" ha detto il pilota della Ferrari. "Verso la fine vedevo che stavo riprendendo Bottas, ho visto la chance ma non c'erano abbastanza giri per sorpassarlo. E' stata una grande gara, ci ho creduto fino agli ultimi metri". Per il monegasco è il terzo podio in carriera. VETTEL - "Salviamo il terzo posto di Leclerc ma senza i problemi di Bottas non ci saremmo avvicinati così tanto" ha detto il tedesco Vettel. "Non abbiamo il ritmo per battere la Mercedes ed Hamilton ha avuto un'altra gara facile". Il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto nel Gp di Francia. "La macchina non è ancora abbastanza forte, ma tutta Maranello lavora duramente con molta passione e speriamo di andare più forte in Austria".