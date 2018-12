Immobili: Algebris acquista ex cinema Imperiale di Milano

Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Il fondo Algebris Npl II (che fa riferimento ad Algebris Investments) per il tramite di Nuova Imperiale, società da esso interamente controllata, ha perfezionato nei giorni scorsi l'acquisto dell'ex cinema Imperiale di Corso XXII Marzo, 14 a Milano. Nei prossimi mesi verrà presentato un progetto di riqualificazione dell'immobile, attualmente in condizioni fatiscenti e causa di disagi per il quartiere circostante. L'obiettivo è quello di"riconvertire l'immobile sfruttando appieno le potenzialità, garantendo nel contempo l'immediata messa in sicurezza della struttura a beneficio della comunità locale".