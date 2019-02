Imprese: Bcg sceglie Milano per primo hub su Pricing and Revenue Management

Milano, 22 feb. (Labitalia) - Prosegue l'evoluzione dell'offerta di servizi Boston Consulting Group (Bcg), che in materia di Pricing and Revenue Management può vantare un centro di competenza unico a livello mondiale. Bcg sceglie Milano per il primo 'hub' globale dedicato al tema. L'hub di Milano, dove la practice Marketing, Sales & Pricing di Bcg ha sviluppato negli ultimi anni esperienze significative a supporto dei maggiori clienti del settore Travel and Tourism e Fashion, coinvolge oltre 60 fra i maggiori esperti di strategia, organizzazione e tecnologia a sostegno di un approccio olistico e distintivo alle politiche di prezzo e all'ottimizzazione dei ricavi. A sottolineare l'esperienza consolidata in materia, Bcg riunisce oggi per la prima volta a Monaco di Baviera oltre 100 executive specializzati nel Pricing & Revenue Management, attivi nelle principali aziende del settore viaggi e turismo a livello globale. 'The next frontier in Travel & Tourism', conferenza organizzata in collaborazione con l'Università di Monaco, sarà occasione di incontro e condivisione di idee, scenari e soprattutto sfide del prossimo futuro. Sono previsti gli interventi di società come Lufthansa group, Costa Crociere, Deutsche Ban, Flixbus e Lastminute.com e dell'accademia come nel caso del Mit. "La conferenza arriva a compimento di un percorso iniziato alcuni anni fa come una sorta di 'startup' interna a Bcg, fino a diventare riferimento mondiale sul Pricing & Revenue Management, con un ambizioso piano di crescita per gli anni a venire. Il nostro centro di competenza ci consente di supportare i clienti al meglio grazie a profili diversificati e complementari, andando oltre il concetto di consulenza strategica e abbracciando anche aspetti più legati alla tecnologia e all'analisi dei dati", commenta Alberto Guerrini, Partner & Managing Director di Bcg. Guardando al settore oggetto della conferenza, i viaggi e il turismo sono certamente tra i più impattati dalla gestione dinamica dei prezzi, in grado di portare incrementi dei ricavi nell'ordine del 10%, corrispondenti spesso a un aumento dell'Ebitda molto più elevato. "Oggi, le nuove tecnologie consentono agli operatori del settore di creare offerte mirate, addirittura individuali, in tempo reale e di rendere disponibili la gamma completa dei loro prodotti attraverso diversi canali online e offline", aggiunge Gabriele Ferri, Partner & Managing Director di Bcg. "Per approfittare di questa grande opportunità, le aziende del settore dovranno ripensare sostanzialmente i propri processi e la propria organizzazione, verso un modello più integrato e collaborativo nelle funzioni di Prodotto, Marketing, Sales e Revenue Management. Il Pricing and Revenue Management è una funzione sempre più centrale per le aziende del settore viaggi e turismo. Tra esse, chi eccelle è in grado anche di sviluppare competenze avanzate in grado di catturare dati fondamentali sul comportamento dei clienti e dei competitor, guidando l'evoluzione dell'offerta", sottolinea. "Tutti questi elementi, insieme alla capacità di attrarre e 'coltivare' i migliori talenti, vanno a costituire per le aziende all'avanguardia nel Pricing & Revenue Management - conclude Guerrini - un asset incredibile a beneficio di tutta l'azienda, in grado di creare vantaggio competitivo reale?.