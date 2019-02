Imprese: Coface, nel 2019 ostacoli sono frenata economia e rischi politici (2)

(AdnKronos) - Coface si attende un incremento del numero di insolvenze d'impresa in venti Paesi europei sui 26 analizzati, con un incremento dell'1,2% nell'area euro e del 6,5% nell'Europa centrale. Un aumento del rischio di credito per le imprese originato da un rallentamento ciclico e dal persistere di incognite politiche. Il settore auto ne risente in modo particolare e, dopo un ciclo di crescita di circa otto anni, mostra segni di rallentamento. L'esigenza di investimenti, la crescente concorrenza, il cambiamento dello stile di vita dei consumatori e l'adeguamento ai nuovi standard ambientali anti-inquinamento devono realizzarsi nel contesto di un mercato cinese prossimo alla maturità e di un sempre maggiore protezionismo. Tali sviluppi portano Coface a declassare il settore auto a rischio medio in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale, in Europa centro-orientale, e a rischio elevato in America Latina e Nord America.