Imprese: crisi Canepa, audizione a Palazzo Pirelli con fondo DeA

Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Audizione a Palazzo Pirelli oggi a Milano sulla crisi della società Canepa con i rappresentanti del fondo DeA e incontro tecnico con rappresentanti sindacali, istituzioni e Unindustria."Dobbiamo attivare e insediare subito - ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi - il tavolo tecnico con il Mise, alla luce anche dell'interlocuzione già avviata da Regione Lombardia in questi giorni, sollecitando la proprietà a esprimersi con chiarezza su che tipo di concordato vuole, un concordato che non può essere in bianco ma deve essere di continuità. Da parte di tutti serve quindi un atto di fiducia: i rappresentanti del fondo DeA Capital intervenuti oggi in Commissione hanno confermato l'immissione di nuovo capitale per 2 milioni di euro, un atto che certo non risolve il problema ma resta sicuramente significativo di quello che dovrebbe essere l'impegno dell'azionista di maggioranza nel cercare di garantire la continuità produttiva di Canepa". "Da ultimo - ha sottolineato - dobbiamo continuare a ogni livello, compresi quelli politici e istituzionali, a esercitare le dovute e necessarie attenzioni per fare capire al mercato e alla stessa proprietà che è volontà comune di tutti garantire un futuro all'azienda di San Fermo?. All'incontro, promosso e presieduto dal Presidente Fermi, hanno partecipato anche i rappresentanti di Polis Lombardia, il sindaco di San Fermo della Battaglia Pierluigi Mascetti, i rappresentanti sindacali Armando Costantino (Femca Cisl dei Laghi), Oriano Battistin (Filctem Cgil Como) e Serena Gargiulo (UilTec Uil del Lario), oltre al vicedirettore di Unindustria Como Gabriele Meroni. ?Ho apprezzato molto l'atteggiamento propositivo e costruttivo delle rappresentanze sindacali e il grande senso di responsabilità da loro dimostrato anche durante gli incontri di oggi ?ha aggiunto Fermi-, e auspico che analogo comportamento e atteggiamento possa corrispondere da parte di tutta la proprietà di Canepa?.